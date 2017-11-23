İBB personeli, şehit öğretmen Necmettin Yılmaz'ın kabrini ziyaret etti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, PKK'lı hainlerce şehit edilen öğretmen Necmettin Yılmaz'ın kabrini ve ailesini ziyaret etti.

İBB Zabıta Daire Başkanlığı yöneticileri ve personelinin katıldığı ziyaretler 2 farklı ilde gerçekleşti. Şanlıurfa’dan memleketi Gümüşhane’ye dönerken Tunceli-Pülümür karayolunda bölücü terör örgütü mensupları tarafından yolu kesilip aracı yakılan şehit öğretmen Necmettin Yılmaz’ın ailesi Gümüşhane’nin Torul ilçesindeki evinde ziyaret edildi.

Yoğun kar yağışı ve zincirsiz araçların yollarda kalması nedeniyle Zigana dağlarında yaklaşık 2 saat mahsur kalan zabıta ekipleri tüm bu olumsuzluklara rağmen pes etmeyerek ailenin evine ulaştı.

Ziyaret sırasında şehit ailesine Türk Bayrağı ve Kuran-ı Kerim’in takdim edildi. Akabinde kabir ziyareti yapılarak şehit Necmettin Yılmaz’ın ruhuna Fatiha okunup dua edildi.

İstanbul’da ise Eyüp ilçesinde Şehit Öğretmenler İlkokulu, Ümraniye’de de Şehit Öğretmen Yasemin Tekin İlkokulu’nda öğretmenler ziyaret edilerek öğretmenler günü kutlandı.

Hoş sohbetlerin ardından okulda görev yapan öğretmenlere ve öğrencilere karanfil dağıtıldı. Yasemin Tekin 1993 yılında kendisi gibi öğretmen olan eşi Bayram Tekin ve tek çocuğu olan kızı Betül ile birlikte şehit edilmişti.