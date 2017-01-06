İBB'den Avrasya Tüneli ve Metro açıklaması

İBB'den Avrasya Tüneli ve Metro açıklaması105 yaşındaki bisikletçiden dünya rekoruRusya’dan kritik Suriye hamlesiTrump'tan Obama'ya büyükelçi şokuABD'yi sallayan IŞİD iddiasıABD ordusunda başörtüsü ve sakal serbestABD skandal açıklama: “Türkler bizden yardım istedi”İbadi'den 'PKK' çıkışı!AB'yi şoke eden istifaZiyaret bahane petrol şahane
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.