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İBB'den Avrasya Tüneli ve Metro açıklaması

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İBB'den Avrasya Tüneli ve Metro açıklaması
İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle saat 21.00'de kapanan Avrasya TÜneli'nde geçişler 23.00'e kadar uzatıldı. Ayrıca Metro seferleri de sabah 06.00'ya kadar uzatıldı.

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