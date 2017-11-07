İbrahim Erkal’ın ölümüyle ilgili flaş karar

Ünlü sanatçı İbrahim Erkal’ın ölümüyle ilgili soruşturmada savcılık takipsizlik kararı verdi.

Evinin otoparkında baygın halde bulunup hastaneye kaldırılan ve 30 gün yoğun bakımda tedavi gördükten sonra hayıtını kaybeden İbrahim Erkal’ın ölümüyle ilgili savcılık soruşturma başlatmıştı. Otoparkın ve binanın güvenlik kamera görüntüleri incelenmiş, Erkal’ın son görüştüğü kişilerin ve ailesinin ifadelerine başvurulmuştu.