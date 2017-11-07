Bugünkü YENİÇAĞ »

İbrahim Erkal’ın ölümüyle ilgili flaş karar

»
İbrahim Erkal’ın ölümüyle ilgili flaş karar
Ünlü sanatçı İbrahim Erkal’ın ölümüyle ilgili soruşturmada savcılık takipsizlik kararı verdi.

Evinin otoparkında baygın halde bulunup hastaneye kaldırılan ve 30 gün yoğun bakımda tedavi gördükten sonra hayıtını kaybeden İbrahim Erkal’ın ölümüyle ilgili savcılık soruşturma başlatmıştı. Otoparkın ve binanın güvenlik kamera görüntüleri incelenmiş, Erkal’ın son görüştüğü kişilerin ve ailesinin ifadelerine başvurulmuştu.

  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
İbrahim Erkal’ın ölümüyle ilgili flaş kararİbrahim Erkal’ın ölümüyle ilgili flaş kararHücre evindeki teröristin fotoğrafları ortaya çıktıHücre evindeki teröristin fotoğrafları ortaya çıktıDerya Kaya hayatını kaybettiDerya Kaya hayatını kaybettiSon bir haftada 80 terörist etkisiz hale getirildiSon bir haftada 80 terörist etkisiz hale getirildiJandarma Genel Komutanlığı'ndaki darbe girişimi davası başladıJandarma Genel Komutanlığı'ndaki darbe girişimi davası başladıMoskova'da Putin karşıtı gösteriMoskova'da Putin karşıtı gösteriFETÖ sanıkları hesap veriyorFETÖ sanıkları hesap veriyorUcuz kıymada Migros atağıUcuz kıymada Migros atağıİşte Türkiye'nin en değerli puluİşte Türkiye'nin en değerli puluAnkara'da inşaatta göçük: 5 yaralıAnkara'da inşaatta göçük: 5 yaralı
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti