İbrahim Kalın: Almanya teröre destek olmaktadır

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Almanya'da düzenlenen PKK mitingiyle ilgili açıklama yaptı. Kalın, "PKK'nın yürüyüşüne izin verilmesini kınıyoruz. Almanya teröre destek olmaktadır" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Almanya'nın Frankfurt kentinde terör örgütü PKK yandaşlarının gerçekleştirdiği mitingle ilgili açıklamada bulundu.

Türk milletvekili ve bakanların Almanya'da karşılaştıkları engellemelere değinen Kalın, şunları kaydetti:

“Türk milletvekili ve bakanların Almanya'da yaşayan vatandaşlarımızla buluşmalarına sudan sebeplerle engel olmaya çalışanların kendi terör örgütü listelerinde de bulunan PKK'ya ait sembol ve sloganlara göz yumması kabul edilemez bir uygulamadır. Bu hasmane tutumu ifade ve toplantı hürriyetiyle açıklamaya çalışanları ciddiyete davet ediyoruz. Türk milletinin seçilmiş temsilcilerinin vatandaşlarımızla buluşmasının tehlikeli olduğunu iddia edip, teröristlere meşru aktör muamelesi yapmanın izahı mümkün değildir. Yapılanlar açıkça teröre destek olmaktır.