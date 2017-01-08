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İç hat seferlerinin tamamı iptal

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İç hat seferlerinin tamamı iptal
THY' nin Atatürk Havalimanı'ndan bugün saat 17.00' ye kadar yapacağı iç hat seferlerinin tamamı iptal edildi.

Dış hatlarda iptal edilen toplam sefer sayısı ise 471. İptaller nedeniyle havalimanında yaşanan yoğunluk sürüyor.

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