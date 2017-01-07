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'İçerde' dizisinin ekibi mahsur kaldı

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'İçerde' dizisinin ekibi mahsur kaldı
Günlerdir beklenen kar yağışı İstanbul'u etkisi altına alırken, çekimler için Belgrad ormanına giden 'İçerde' ekibi mahsur kaldı. Dizide Coşkun karakterine hayat veren Nebil Sayın, ekibin yaşadığı zorluğu facebook hesabından duyurdu.

Hürriyet'in haberine göre; Nebil Sayın sayfasına "80 kişi 20 araç 8 saattir Belgrad Ormanı'nda mahsuruz. Araçlar kara saplandı, yakıtımız bitiyor." notunu düştü.

"BİZE ULAŞAMIYORLAR"

Sayın son durumu ise "Arkadaşlar şuan AKUT, itfaiye vs ellerinden geleni yapıyorlar. Dolayısıyla artık onları aramanın anlamı yok. Fakat bize ulaşamıyorlar. Beklemedeyiz, haber vereceğim" sözleriyle anlattı.

Oyuncu Ahmet Bilgin de Twitter üzerinden 'İçerde' ekibi için yardım istedi.

Kurtarma ekibi AKUT da resmi Twitter sayfasından mahsur kalan ekip ile irtibat halinde olduklarını duyurdu.

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