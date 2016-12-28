“İçerde”nin şiddet kat sayısı çok yüksek

Show TV’de pazartesi akşamları yayınlanan ve her kategoride farklı biçimde gün birincisi çıkan “İçerde” dizisinde şiddet öğesi giderek yükseliyor. Dizinin omurgasını mafya-polis ilişkileri oluşturduğu için bu normal karşılanabilir ama şiddet aile içi ilişkilere, kardeş kavgalarına, yalnız mafyanın değil, polisin de kendi içindeki hesaplaşmalarına değin uzanmaya başladı. Özellikle filmin baş rolünü payla- şan genç karakterlerin (Sarp - Mert ya da Sarp - Davut) Rocky Balbao-Apollo maçlarını anımsatan dövüş sahnelerinin uzun uzun gösterilmesinin, dizi süresini doldurmanın ötesinde bir amaca hizmet edip etmediğini düşünmeden edemiyor insan. Zaten mafyanın infaz sahneleri yeterince kan dondurucu, üzerine bunlar da binince rahatsızlık yaratmaya başlıyor. Yapım ekibi iyi bir senaryo yakalamış, şiddetin dozunu da ayarlarsa “İçerde” iz bırakan diziler arasında yerini alabilir.