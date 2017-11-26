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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan cam filmi açıklaması: Ceza kesilecek mi?

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan cam filmi açıklaması: Ceza kesilecek mi?
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu cam filmi tartışmalarına ilişkin açıklamada bulundu.

AKP’de önceki gün yapılan MKYK toplantısında, hükümetin gündemindeki tüm konular masaya yatırıldı. Toplantıda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, araçlardaki 'cam filmi' tartışmalarına yanıt verdi.

Bakan Soylu, “Bu konuda biri İçişleri Bakanlığı’nı, diğeri Sanayi Bakanlığı’nı ilgilendiren iki ayrı yönetmelik var. Biri cam filmin kullanımını, diğeri üretimini ilgilendiriyor. Şimdi iki bakanlık olarak, bu yönetmelikleri birbirine uyumlu hale getiriyoruz. Normalde zaten ceza kesiliyordu. Cumhurbaşkanımızın uyarısı üzerine, yeni düzenleme yapılana kadar ceza kesilmesini durdurduk. Yeni yönetmelik çıkana kadar ceza kesilmeyecek” dedi.

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