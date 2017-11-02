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İçişleri Bakanlığı: 39 PKK'lı öldürüldü

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İçişleri Bakanlığı: 39 PKK'lı öldürüldü
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada; Hakkari, Şırnak ve Tuncelide yapılan operasyonlarda 39 PKK'lı teröristin öldürüldüğü ifade edildi.

Diyarbakır'da son zamanların en yoğun hava hareketliliği yaşandı. Kentte, sabah saatlerinden itibaren belirli aralıklarla çok sayıda F16 savaş uçağı havalandı. Ağır bombardıman yüklü havalanan savaş uçaklarının, Hakkari'nin Şemdinli ve Tunceli'nin Nazımiye ilçeleri kırsalında terör örgütü PKK'ya karşı devam eden operasyonlara destek amacıyla havalandığı öğrenildi. Savaş uçakları terör örgütüne bomba yağdırırken, kentte hareketlilik sürüyor.

ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİSTLERİN SAYISI 39’A YÜKSELDİ

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Hakkari, Şırnak ve Tunceli’de öldürülen teröristlerin sayısı 39’a yükseldi” ifadeleri kullanıldı.

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