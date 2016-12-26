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İçişleri Bakanlığı: 508 gözaltı

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İçişleri Bakanlığı: 508 gözaltı
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre; son bir haftada terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarda 508 kişi gözaltına alındı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Son bir haftada PKK / KCK terör örgütüne yönelik operasyonda 508 kişi gözaltına alındı, bunlardan 78'i tutuklandı" denildi.

Bakanlık'tan yapılan açıklama şöyle:

Son bir hafta içerisinde (19-26 Aralık 2016) Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando Birlikleri, Polis Özel Harekat (PÖH) ayrıca iç güvenlik operasyonları çerçevesinde TSK'nın Hava ve Kara unsurlarınca 220 operasyon gerçekleştirilmiştir.

Ülke genelinde yürütülen bu operasyonlarda;
4’ü ölü,
1’i yaralı,
4’ü sağ olmak üzere toplam 9 terörist etkisiz hale getirilmiştir.       

PKK/KCK terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda örgüte yardım ve yataklık iddiası ile 508 kişi gözaltına alınmış, bunlardan 78 kişi tutuklanmıştır.

Yürütülen bu operasyonlar neticesinde;

Teröristler tarafından kullanılan 3 sığınak/barınak/mağara ve tuzaklanan 18 el yapımı patlayıcı/mayın imha edilmiş, 60 kg patlayıcı yapımında kullanılan madde, 12 el bombası, 13’ü ağır ve uzun namlulu ( 1 M-16, 1 P.Tf., 11 Kaleşnikov) olmak üzere 36 adet çeşitli çaplarda silah ele geçirilmiştir.

IŞİD terör örgütü ile irtibatlı olduğu değerlendirilen 78 kişi gözaltına alınmış bunlardan 12‘si tutuklanmıştır.

FETÖ ile mücadele kapsamında 1.096 kişi gözaltına alınmış bunlardan 426‘sı tutuklanmıştır.

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