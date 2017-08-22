İçişleri Bakanlığı'ndan Merkel'e sert cevap

İçişleri Bakanlığı, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in, "Türkiye Interpol'ü kötüye kullanamaz" açıklamasına tepki gösterdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Almanya Başbakanı tarafından Interpol kanallarının ülkemiz tarafından suistimal edilmesi suçlaması kabul edilemez.

Erdoğan Akhanlı'nın serbest bırakılmasının, Merkel'in açıklamalarından sonra gerçekleşmesi manidardır" denildi. Kırmızı bültenle aranan Erdoğan Akhanlı, Türkiye'nin talebiyle 19 Ağustos Cumartesi günü İspanya'da gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılmıştı. Merkel bu gelişmenin ardından Türkiye'yi, Interpol'ü kötüye kullanmakla suçlamıştı.