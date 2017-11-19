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İçişleri Bakanlığı'ndan PKK'lı cenazesine katılan HDP'lilere suç duyrusu

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İçişleri Bakanlığı'ndan PKK'lı cenazesine katılan HDP'lilere suç duyrusu
Kırmızı listede aranan PKK'lı teröristin Diyarbakır'da cenazesine katılan HPD'li vekiller için İçişleri Başkanlığı suç duyurusunda bulundu.

İçişleri Bakanlığınca, terörden arananların kırmızı listesinde yer alan PKK-KCK bölücü terör örgütünün sözde yöneticilerinden "Delal Amed" kod adlı Hülya Eroğlu'nun Diyarbakır'daki cenazesine katılan HDP'li milletvekilleri hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

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