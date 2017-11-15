İçme suyunda indirim yapıldı
İstanbul'dan son dakika gelişmesi yaşandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, içme suyunda yüzde 5 indirime gitti.
Bugün toplanan İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nde alınan kararla, İstanbul’da içme suyunda yüzde 5 indirim yapıldı. İndirim 1 Ocak’tan itibaren geçerli olacak.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Grup Başkan Vekilli Temel Başalan, su fiyatlarına yüzde 5 indirim yapıldığını duyurdu. Söz konusu indirim teklifi İBB meclisinde kabul edildi.
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