"İdam gelirse, üyelik görüşmeleri biter"

Juncker, Türkiye’de idamın yeniden getirilmesinin ise, AB açısından kırmızı çizgi olduğunu, bunun üyelik görüşmelerinin sonu olacağını söyledi. Haftalık Bild am Sonntag gazetesine konuşan Juncker, toplantı krizi, tutuklu gazeteciler, Avrupa’daki Türkler, Geri Kabul anlaşması ve Türkiye-AB ilişkilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

AB Komisyon Başkanı Juncker, “Türkiye ile üyelik ilişkilerinin durdurulması ya da dondurulması gerekir mi?” sorusuna şu karşılığı verdi:

İDAM GELİRSE, ÜYELİK GÖRÜŞMELERİ BİTER



“Bu sahte bir tartışma. Şu anda zaten olmayan bir görüşmenin durdurulmasının bir anamı yok. Ancak şu bir gerçek; Türk hükumetinin getirmeye çalıştığı anayasa değişikliğindeki retorik, Avrupa konserine tiz bir ses etkisi yapıyor. Ben armoni tutkunu birisi olduğum için, böyle tiz dil vuruşlarını sevmiyorum. Türkiye’nin üyeliği AB ülkelerinin istememesinden değil, Türklerin AB standartlarını getirme konusundaki isteksizliğinden gerçekleşmeyebilir.”



Jean-Claude Juncker, “AB’nin kırmızı çizgisi nedir?” sorusuna ise,”Türkiye’de idam cezası yeniden yürürlüğe girecek olursa, üyelik görüşmeleri de son bulur” diyerek idamın getirilmesinin kırmızı çizgi olduğunu söyledi.



AB ŞANTAJA AÇIK DEĞİL



Türkiye ile yapılan geri kabul anlaşmasının Avrupa’yı şantaja açık hale getirdiği yönündeki eleştirileri reddeden Juncker, “AB, şantaja açık değil. Türkiye bu anlaşmayı iptal etmeyecektir, Erdoğan birçok kez tehdit etmiş olsa da. Ben bu tehditlerle büyüdüm” şeklinde konuştu.



Avrupa’da yaşayan milyonlarca Türk ile hiçbir sorunlarının olmadığını da kaydeden Juncker, Türklerin AB’ye uyum sağladığını ve yaşadıkları ülkelerin ekonomilerine önemli katkı sunduklarını da söyledi.