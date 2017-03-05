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İddianamede Akın Öztürk ile Zekeriya Kuzu detayı

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İddianamede Akın Öztürk ile Zekeriya Kuzu detayı
FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, Akın Öztürk ile ‘Menfez paşası’ olarak tanınan eski astsubay Zekeriya Kuzu’nun yakınlığını anlatan bir ifadeye de yer verildi.

Mart 2015-Ocak 2016 tarihleri arasında İzmir 2. Ana Jet Üssü Hizmet bölüğünde Onbaşı rütbesiyle bir başçavuşun postası olarak askerlik görevi yaptığını, o zamanlar 2. Ana Jet Üssü Komutanının Kubilay Selçuk olduğunu, Zekeriya Kuzu'nun ise askerlik yaptığı yerin üs karargah astsubaylığını yaptığını belirten F.S. iddianamede tanık olduğu bir olayı anlattı.

F.S., Mart 2015'te iki askerin kavga ettiğini, bir askerin diğerini silahla öldürdüğünü, bu olayı soruşturmak için ertesi gün Hava Kuvvetleri Komutanı Akın Öztürk'ün üsse geldiğini söyledi.

F.S. Akın Öztürk'ün, odadakilere hitaben "Kuzu nerede gelmişken onu da göreyim"dediğini, Mayıs 2015'te 2. Ana Jet Üssü'nde 104.yıl hava gösterisi olduğunu, gösteri sırasında Akın Öztürk'ü üs içerisinde koruma görevinin Zekeriya Kuzu'ya verildiğini söyledi. F.S. Öztürk'ün "Oo Kuzu nasılsın" dediğini anlattı. 

F.S., ifadelerine göre 2015 yılı YAŞ kararları açıklandığında postasını yaptığı başçavuşun yanında olduğunu belirtti.

Zekeriya Kuzu, Akın Öztürk görevden alınıp yerine Abidin Ünal geldiği için tepki göstermiş. İddianameye göre Kuzu, iki ayrı tarihte Akın Öztürk'ü öven sözler söylemiş.

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