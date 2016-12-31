İdo seferlerini iptal etti!

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle tüm iç hat deniz otobüsü seferlerini iptal etti.

İDO'nun iptal edilen hızlı feribot ve dış hat deniz otobüsleri seferleri ise şu şekilde:

08:20 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü

08:30 Armutlu-Armutlu TK-Yenikapı-Kadıköy Deniz Otobüsü

08:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü

08:35 Bostancı-Kartal-Tuzla-Yalova Deniz Otobüsü

09:00 Pendik / Yalova Ferry Cat tipi hızlı feribot

09:00 Yalova / Pendik Ferry Cat tipi hızlı feribot

09:30 Bandırma - Yenikapı - Bostancı Deniz Otobüsü

09:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü

09:45 Yalova - Yenikapı Ferry Cat tipi hızlı feribot

09:45 Yenikapı - Yalova Ferry Cat tipi hızlı feribot

10:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy Deniz Otobüsü

11:30 Yalova-Tuzla-Kartal Deniz Otobüsü