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İdo seferlerini iptal etti!

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İdo seferlerini iptal etti!
İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle tüm iç hat deniz otobüsü seferlerini iptal etti.

İDO'nun iptal edilen hızlı feribot ve dış hat deniz otobüsleri seferleri ise şu şekilde:
08:20 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü
08:30 Armutlu-Armutlu TK-Yenikapı-Kadıköy Deniz Otobüsü
08:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü
08:35 Bostancı-Kartal-Tuzla-Yalova Deniz Otobüsü
09:00 Pendik / Yalova Ferry Cat tipi hızlı feribot
09:00 Yalova / Pendik Ferry Cat tipi hızlı feribot
09:30 Bandırma - Yenikapı - Bostancı Deniz Otobüsü
09:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü
09:45 Yalova - Yenikapı Ferry Cat tipi hızlı feribot
09:45 Yenikapı - Yalova Ferry Cat tipi hızlı feribot
10:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy Deniz Otobüsü
11:30 Yalova-Tuzla-Kartal Deniz Otobüsü

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