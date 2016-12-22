İDO ve BUDO bu seferleri iptal etti

Soğuk hava koşulları nedeniyle İDO ve BUDO seferleri iptal edildi. İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

İDO , internet sitesinden yaptığı yazılı açıklamayla bazı hızlı feribot ve deniz otobüsleri seferlerinin iptal ettiğini duyurdu.

İptal edilen seferler şöyle:

22-12-2016 07:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü

22-12-2016 07:45 Bandirma - Yenikapi - Bostanci Deniz Otobüsü

22-12-2016 08:20 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü

22-12-2016 08:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü

22-12-2016 08:30 Armutlu-Armutlu TK-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü

22-12-2016 09:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü

22-12-2016 10:30 Bursa-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü

22-12-2016 11:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü

22-12-2016 12:30 Bursa-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü

22-12-2016 12:50 Kadikoy-Yenikapi-Bursa Deniz Otobüsü

22-12-2016 18:45 Bostanci - Yenikapi - Bandirma Deniz Otobüsü