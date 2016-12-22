Bugünkü YENİÇAĞ »

İDO ve BUDO bu seferleri iptal etti

»
İDO ve BUDO bu seferleri iptal etti
Soğuk hava koşulları nedeniyle İDO ve BUDO seferleri iptal edildi. İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

İDO , internet sitesinden yaptığı yazılı açıklamayla bazı hızlı feribot ve deniz otobüsleri seferlerinin iptal ettiğini duyurdu.

İptal edilen seferler şöyle:

22-12-2016 07:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü
22-12-2016 07:45 Bandirma - Yenikapi - Bostanci Deniz Otobüsü
22-12-2016 08:20 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü
22-12-2016 08:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü
22-12-2016 08:30 Armutlu-Armutlu TK-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü
22-12-2016 09:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü
22-12-2016 10:30 Bursa-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü
22-12-2016 11:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü
22-12-2016 12:30 Bursa-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü
22-12-2016 12:50 Kadikoy-Yenikapi-Bursa Deniz Otobüsü
22-12-2016 18:45 Bostanci - Yenikapi - Bandirma Deniz Otobüsü

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
Özdağ'dan Bordo bereliler için flaş iddiaÖzdağ'dan Bordo bereliler için flaş iddia8 ilde okullara kar tatili8 ilde okullara kar tatiliİDO ve BUDO bu seferleri iptal ettiİDO ve BUDO bu seferleri iptal ettiAvrasya Tüneli'nden araç geçişleri başladıAvrasya Tüneli'nden araç geçişleri başladıFETÖ'nün akademik yapılanmasına ilk iddianameFETÖ'nün akademik yapılanmasına ilk iddianameEndonezya’da 6.7 şiddetinde depremEndonezya’da 6.7 şiddetinde depremOkullara kar tatili, memurlara izinOkullara kar tatili, memurlara izinEhliyet ve pasaporta zamEhliyet ve pasaporta zamBüyükelçi’nin muayene tutanağı açıklandıBüyükelçi’nin muayene tutanağı açıklandı96 hakim ve savcı ihraç edildi96 hakim ve savcı ihraç edildi
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti