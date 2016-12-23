İDO ve BUDO'da bu seferler iptal
İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), bazı seferlerini Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal ettiğini açıkladı.
İDO'nun iptal edilen dış hat seferleri şöyle:
06:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü
07:00 Yenikapı - Bandırma Hızlı Feribot
07:45 Bandırma - Yenikapi - Bostanci Deniz Otobüsü
12:00 Bostancı - Yenikapı - Bandirma Deniz Otobüsü
BUDO'nun iptal seferleri:
08:30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece) seferi
10:30 İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya) seferi
Etiketler: İDO, BUDO, Deniz ulaşımı, defer iptal
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