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İDO ve BUDO’da sefer iptalleri

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İDO ve BUDO’da sefer iptalleri
İstanbul Deniz Otobüsleri(İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri(BUDO) olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal ettiğini açıkladı.

İDO’nun iptal ettiği dış hat seferleri şöyle;

06:30 BursaYenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü
07:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü
07:45 Bandirma – Yenikapi – Bostanci Deniz Otobüsü

BUDO ise şu seferlerini iptal etti:

07.00’deki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
08.30’daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya)
08.30’daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Büyükçekmece)
10.30daki İstanbul (Büyükçekmece)-Bursa (Mudanya)

MARMARA’DA FIRTINA UYARISI

Marmara Denizi’nde fırtınanın etkili olmasını beklediklerini duyuran Meteoroloji, yaptığı açıklamada; “Rüzgarın (25.01.2017 Çarşamba) sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde esmesi beklenmektedir. Fırtınanın 25.01.2017 Çarşamba günü akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceği tahmin edilmektedir” dedi.

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