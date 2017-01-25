İDO ve BUDO’da sefer iptalleri
İDO’nun iptal ettiği dış hat seferleri şöyle;
06:30 BursaYenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü
07:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü
07:45 Bandirma – Yenikapi – Bostanci Deniz Otobüsü
BUDO ise şu seferlerini iptal etti:
07.00’deki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
08.30’daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya)
08.30’daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Büyükçekmece)
10.30daki İstanbul (Büyükçekmece)-Bursa (Mudanya)
MARMARA’DA FIRTINA UYARISI
Marmara Denizi’nde fırtınanın etkili olmasını beklediklerini duyuran Meteoroloji, yaptığı açıklamada; “Rüzgarın (25.01.2017 Çarşamba) sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde esmesi beklenmektedir. Fırtınanın 25.01.2017 Çarşamba günü akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceği tahmin edilmektedir” dedi.
- Yorumlar 0
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.