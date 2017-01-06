İDO ve BUDO’dan sefer iptalleri

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal ettiğini açıkladı.

İptal edilen seferler şöyle: İptal edilen İDO seferleri 06-01-2017 06:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü

06-01-2017 07:10 Bostanci-Kartal/Yalova Deniz Otobüsü

06-01-2017 07:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü

06-01-2017 07:45 Bandirma – Yenikapi – Bostanci Deniz Otobüsü

06-01-2017 08:30 Armutlu-Armutlu TK-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü

06-01-2017 08:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü

06-01-2017 09:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü

06-01-2017 12:00 Bostanci – Yenikapi – Bandirma Deniz Otobüsü

06-01-2017 14:30 Yalova-Tuzla-Kartal Deniz Otobüsü İptal edilen BUDO seferleri 06.01.2017 07:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi hava muhalefeti nedeniyle iptal edilmiştir.

06.01.2017 08:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) – İstanbul (Büyükçekmece) seferi hava muhalefeti nedeniyle iptal edilmiştir.

06.01.2017 08:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya) seferi hava muhalefeti nedeniyle iptal edilmiştir.

06.01.2017 09:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi hava muhalefeti nedeniyle iptal edilmiştir.

06.01.2017 09:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) – Armutlu (İhlas) seferi hava muhalefeti nedeniyle iptal edilmiştir.

06.01.2017 09:30 tarihindeki Armutlu (İhlas) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi hava muhalefeti nedeniyle iptal edilmiştir.

06.01.2017 10:30 tarihindeki İstanbul (Büyükçekmece) – Bursa (Mudanya) seferi hava muhalefeti nedeniyle iptal edilmiştir.

06.01.2017 10:45 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya) seferi hava muhalefeti nedeniyle iptal edilmiştir.