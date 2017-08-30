İDO'dan sefer iptalleri

İstanbul Deniz Otobüslerince (İDO), hava muhalefeti nedeniyle bazı seferler iptal edildi.

İDO yetkililerinden alınan bilgiye göre, bugünkü 08.30 Yenikapı-Bandırma, 10.00 Bandırma-Yenikapı ve 08.30 Bostancı-Yenikapı-Bandırma seferlerinin iptal edilmesinin ardından, saat 13.30'daki Bandırma-Yenikapı-İstanbul-Bostancı deniz otobüsü seferi de yapılamayacak.

Öte yandan, fırtına nedeniyle Bandırma Limanı'nda demirli küçük balıkçı tekneleri deniz açılamıyor. Limana gelen büyük tonajlı yük gemileri de 2 römorkör yardımı ile limana yanaştırılıyor.