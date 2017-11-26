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İETT genel müdürü belli oldu!

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İETT genel müdürü belli oldu!
İETT Genel Müdürü Arif Emecen'in sürpriz bir kararla görevden alınmasından sonra, yerine vekaleten İETT genel müdür yardımcısı Dr. Ahmet Bağış atandı.

Emecen'in yerine atanan isim dün İBB'nin ve İETT'nin kurumsal künyesine girdi. Bağış, 2005 yılında İETT Bilgi İşlem Daire Başkanı olarak göreve başladı.

2010 yılında Makine ve Malzeme İkmal Daire Başkanı oldu. 3 yıl boyunca Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı görevini yürüttü. Ayrıca İBB'nin Kültür ve Sanat Ürünleri Tic. A.Ş., UGETAM A.Ş. ve Enerji A.Ş. şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi görevlerinde bulundu.

Bağış, İBB iştiraki olan Beltur A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyeliği görevine devam ediyor. İETT İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı olarak görev aldıktan sonra Mayıs 2014’te İETT Genel Müdür Yardımcısı olarak atanan Bağış, şimdi de Genel Müdürlük makamına vekaleten atandı.

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