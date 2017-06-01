İETT şoförü, otobüsü durdurup bebekli kadına saldırdı

İstanbul'da Yeşilpınar-Eminönü seferini yapan 99Y kodlu İETT otobüs hattının şoförü, otobüsü durdurarak bebekli bir kadını saldırdı.

Sosyal medyada bir Twitter kullanıcısı tarafından paylaşılan görüntüler Türkiye'nin gündemine oturdu.

Görüntülerde, İstanbul'da Yeşilpınar-Eminönü seferini yapan 99Y adlı İETT otobüs hattının şoförünün kullandığı otobüsü durdurarak bir kadın yolcuya saldırdığı görüldü.

Görüntüleri paylaşan Twitter kullanıcısının aktardığına göre, bir yol inşaatı alanından geçerken işçilerle tartışan şoför, daha sonra hızlı bir şekilde viraja girdi ve otobüste bulunan bir bebeğin kafası demire çarptı.

Bunun üzerine bir kadın yolcunun otobüs şoförünü otobüsü yavaş kullanması yönünde uyarmasının ardından şoförün otobüsü yol ortasında durdurarak kadının üzerine yürüdüğü öğrenildi.

Şoförün ayrıca tartışma sırasında oruçlu olduğunu belirttiği görüldü.