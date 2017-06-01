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İETT şoförü, otobüsü durdurup bebekli kadına saldırdı

İETT şoförü, otobüsü durdurup bebekli kadına saldırdı
İstanbul'da Yeşilpınar-Eminönü seferini yapan 99Y kodlu İETT otobüs hattının şoförü, otobüsü durdurarak bebekli bir kadını saldırdı.
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