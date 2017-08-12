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İETT şoförü, otobüsü durdurup namaz kıldı

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İETT şoförü, otobüsü durdurup namaz kıldı
İstanbul Şişli'de halk otobüsünü durduran şoför orta kapının bulunduğu bölüme gelerek namaz kılmaya başladı. Yolculara açıklama yapmayan şoför namazı bitirip yoluna devam etti.

İzmir'de tramvay yolunda namaz kılan bir vatandaş nedeniyle bir tramvayın beklemesinden sonra önceki gece de İstanbul’da bir halk otobüsü, namaz molası verdi.

Şişli’de halk otobüsünü durduran şoför, seccadesini orta kapının önüne sererek yolcuların şaşkın bakışları arasında namaz kılmaya başladı. Şişli-Karayolları seferini yapan A-339 numaralı özel halk otobüsünün şoförü, namazı bitirdikten sonra yerine geçerek aracı yeniden hareket ettirdi.

Olay önceki gece 21.00 sıralarında Şişli Mecidiyeköy’de bulunan bir AVM’nin önündeki otobüs durakları yakınında meydana geldi. Yol ortasında yaşanan olaya yolculardan bir kısmı tepki gösterdi ancak şoför bir karşılık vermeden yola devam etti. Yolculardan birinin görüntülediği bu anlar, sosyal medyadan paylaşınca olay ortaya çıktı.

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