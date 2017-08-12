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İETT şoförü, otobüsü durdurup namaz kıldı

İETT şoförü, otobüsü durdurup namaz kıldı
İstanbul Şişli'de halk otobüsünü durduran şoför orta kapının bulunduğu bölüme gelerek namaz kılmaya başladı. Yolculara açıklama yapmayan şoför namazı bitirip yoluna devam etti.
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