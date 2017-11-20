İETT şoförü yolculara bıçak çekti
İETT şoförü, otobüste çıkan tartışmanın ardından yolculara bıçak çekti.
İddiaya göre olay, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İstanbul Otobüs A.Ş'ye ait 34 FC 6517 plakalı otobüste meydana geldi.
Görüntülerde, neden çıktığı bilinmeyen tartışmanın büyümesi üzerine otobüs şoförünün bıçak çektiği ve yolculara doğru savurduğu görülüyor.
Sosyal medyada hızla yayılan görüntülerde, olayın ardından bölgeye gelen polis ekiplerinin bıçağı aradığı da yer alıyor.
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