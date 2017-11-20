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İETT şoförü yolculara bıçak çekti

İETT şoförü yolculara bıçak çekti
İETT şoförü, otobüste çıkan tartışmanın ardından yolculara bıçak çekti.
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