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İfadesinde "uyuyordum" dedi, görüntüleri ortaya çıktı

İfadesinde "uyuyordum" dedi, görüntüleri ortaya çıktı
Akıncı Üssü davasında "darbe gecesi uyuyordum" diye ifade veren FETÖ sanığı Yücel Canbolat'ın, 15 Temmuz gecesindeki eylemleri ayrıntılarıyla gözler önüne serildi.
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