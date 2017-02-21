İflâs etmeyen esnafa yardım yok!

AKP iktidarının, ekonomik krizin çözümüne yönelik attığı adımlarıngerçekçi olmadığını ifade eden CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, “Bunlar, alelacele hazırlanmış programlar. Anlayamadıkları, Cumhuriyet tarihinden bu yana en yapısalkrizi yaşıyoruz.

Bünyamin Öztürk / Yeniçağ

AHİLİK SANDIĞI

AKP’nin geçici tedbirlerle ekonomiye referanduma kadar canlılık getirmeye çalıştığına dikkat çeken Bülent Kuşoğlu, ancak, bunun günü kurtarmaya yönelik olduğunu ve hiçbir anlam ifade etmediğini söyledi. TBMM’de bu hafta görüşülecek. Olan torba kanun tasarısı içerisinde yer alan Esnaf Ahilik Sandığı’nın kurulmasına değinen Bülent

Kuşoğlu, şöyle devam etti: “Esnafa yardım diye kurdukları Esnaf Ahilik Sandığı, esnaf iflâs etmeden ve bunu tescil ettirmeden devreye girmiyor. Bu sandıktan esnafın yardım alabilmesi için iflâs etmesi ve vergi dairesinden kaydını sildirmesi şart koşuluyor. Böyle bir yardım olur mu? İflâs ettikten sonra da yardım olarak asgarî ücret kadar bir maaş bağlıyorlar. O da sadece birkaç aylık. Yardım için diğer bir kıstas ise düzenli vergi ödemesi zorunluluğu.

Zaten, esnafın 4’de 3’e yakını düzenli primlerini ödeyemiyor. Düzenli primlerini ödeyen 4’de 1’lik esnafın zaten buna ihtiyaç yok.” AKP iktidarının en azından referandum sonrasına kadar yaşanan ekonomik krizi ötelemeye çalıştığını

bildiren Bülent Kuşoğlu, “İşsizlik yüzde 12’yi geçti. Bu sorunları bu tür adımlarla çözmemiz mümkün değil” dedi.

İNŞAATÇININ SÖZÜ ETKİLİ

Torba yasalarda getirilen düzenlemelerin genelde inşaat sektörüne yönelik olduğunu kaydeden Kuşoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

“İnşaat sektörüne yönelik tedbir alıyorlar. Bu adımlar da gayrimenkul sektörünün zoruyla yapılıyor. Hatırlanırsa kısa süre önce sektör temsilcileri ‘Geçen yıl yabancılara 18 bin konut sattık. Bu yıl 50 bin satacağız. Çünkü yabancılara KDV muafiyeti için yasa çıkacak’ diyorlardı. Bu adımlar onlara yönelik ve sadece günü kurtarmak adına. Yaşanan yapısal krizin aşılmasına yönelik kesinlikle değil. Bütün gayrimenkuller satılsa kriz yine çözülmez. Çünkü hükümetin bu anlayışı ile krizin çözülme ihtimali yok. Daha ortada çözüme yönelik bir stratejileri yok. ”