İftarla sahur arası bol su tüketin!

Ramazan bu sene de uzun günlere denk geldi. Peki, oruç tutarken sağlığımız için nelere dikkat etmeli?

Özellikle böbrek problemi yaşayan kişilerin uzun süreli susuzluğa dayalı sağlık problemleriyle karşılaşmamaları için yapmaları gerekenleri Hastane Derindere Üroloji Bölümü Uzmanı Op. Dr. Mustafa Esentürk’ten dinledik.

Kontrollerinizi ihmal etmeyin! Ramazan’da değişen beslenme düzeni nedeniyle sıkıntı yaşamamak için iftarla sahur arasında bol su tüketimine dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizen Op. Dr. Mustafa Esentürk; ‘Böbrek problemleri yaşayan; ancak farkında olmayan kişilerde ortaya çıkmayan belirtiler bir anda görülmeye başlanabilir. Özellikle hipertansiyon, diyabet, kalp damar gibi kronik hastalıkları

olanlar, böbrek taşı, kum düşürmüş olanlar veya ailelerinde bu hastalıkları geçirmiş yakınları olanlar, gece sık tuvalete kalkanlar sağlıkla ilgili herhangi bir problem yaşamamak için Ramazan öncesi mutlaka hekimlerinin önereceği test ve kontrolleri yaptırmalıdır’ açıklamasında bulundu. En büyük protein kaynağı olan et ve etli yemekler, Ramazan sofralarının vazgeçilmezi olsa da böbrek sağlığınızı tehdit edebilir. Protein sağlıklı bir diyet için çok önemlidir. Ama gereğinden fazla hayvansal protein ağırlıklı beslenme böbreklerinize taşıyabileceğinden fazla yük yüklemek anlamına gelir. Bu nedenle etin yerine geçebilecek yumurta, balık, fasulye, fındık gibi farklı protein alternatiflerini küçük porsiyonlarda tüketmeyi deneyin. Hemen her hastalıkta kötü bir başkahraman olan tuzun fazla tüketimi, kan basıncını yükselterek böbrek hasarını hızlandırabilir. Mide bulantısı, şiddetli ağrı ve idrar

problemlerinin yanı sıra böbrek taşı oluşumunu da tetikleyebilir.

Uzun süreli açlığın ardından içilen her sigara susuz kalmış böbreklerinize giden kan akışını daha da azaltarak böbrek hassasiyetiniz varsa ciddi böbrek sorunları yaşamanıza neden olabilir. Yemeği fazla kaçırıp üzerine soda içenlerdenseniz özellikle dikkat edin. Yapılan bir araştırmaya göre bir günde iki ya da daha fazla diyet soda tüketenlerde, normal soda tüketenlere

göre böbrek hastalığı görülme oranı %30 daha fazladır.

SUYU BOL İÇİN

Böbrekleriniz düzgün çalışmak için suya ihtiyaç duyar. Yeterli su tüketiminiz yoksa gelecekte böbrek hasarına zemin hazırlamış olursunuz. Bu nedenle iftarla sahur arasında en az 2 litre su tüketin. Ne kadar doğru su tükettiğinizin göstergesi de idrarınızın açık renkli olmasıdır. İdrarınız koyu renkte ise vücudunuzu ciddi anlamda susuz bırakmışsınız demektir.