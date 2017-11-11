Igor Tudor: Arda Turan'ı takımda görmek isterim

Igor Tudor, beIN Sports'da Şansal Büyüka’nın sorularını yanıtladı

Galatasaray'ın Hırvat teknik direktörü Igor Tudor gündemi beIN Sports'a değerlendirirken, Arda Turan'ın beğendiği bir oyuncu olduğunu ve takımında görmek isteyeceğini belirtti. Hırvat teknik adam ayrıca, "Fenerbahçe maçında penaltımız verilseydi, kazanırdık. Fenerbahçe'nin sezon başındaki kadar şampiyonluk şansı yok. Ben takımıma bakarım ama gerimizde kalmaları da hoşuma gider" dedi.

beIN Sports’da Şansal Büyüka’nın sorularını yanıtlayan Tudor’un açıklamasından satır başları şu şekilde:

''ARDA TURAN ÇOK BEĞENDİĞİM BİR OYUNCU''

Arda Turan haberlerini ben de görüyorum. Ama geçen yazdan şu ana kadar hiçbir şey konuşmadık. Geçen yaz konuştuk, çok konuştuk. Türk futbol tarihindeki en önemli oyunculardan bir tanesi. Çok büyük bir oyuncu. Karakteri de çok iyi. Arda Turan gibi oyuncular Galatasaray’a geliyorsa, normal bir oyuncu olarak gelmiyor. Biraz daha karışık olabiliyor. Arda konusuyla ilgili bunları söyleyebilirim ama başkanımız daha detaylı bilgi verebilir. Tabii ki Arda beğendiğim bir oyuncu.”

“Asamoah’ı geçen yaz transfer ediyorduk ama Juventus nedeniyle gerçekleşmedi. Ocak ayında yine görüşeceğiz. Eğer olmazsa sezon sonunda sözleşmesi bitecek. O zaman yine isteyeceğim.”

''GOMİS HER ANTRENMANDAN SONRA EKSTRA ÇALIŞIR''

”Bafetimbi Gomis’te iç motivasyon fazlasıyla var. Bafe her antrenmandan sonra kalır, çalışır, son vuruş çalışır. Maçlardan önce rakip defansları seyreder. O yaşta hala bu isteği devam eden bir oyuncu. Belki de o bağlantı oyununu oynayacağınız en iyi isim değil ama 18 vuruşları çok iyi, golü sezmesi çok iyi. 18 içinde çok etkili bir oyuncu.”

”Maicon 4 gol attı. Belki de onu ofansif olarak değerlendirmemiz lazım. Sadece Maicon değil. 3 Brezilyalımıza da parantez açmamız gerekiyor. Genelde takımda çok fazla Brezilyalı varsa ister istemez eğlenceye kaçılabilir. Ama bizde öyle değil. Fernando, Mariano. Fernando’nun liderlik özelliği. Çok iyi anlaşan 3 Brezilyalımız var.”

”Fernando bu konuda çok önemli bence. Oyunda defansif anlamda 3. defans gibi. Defansif anlamda 1. bölgede oynarken 3. stoperimiz gibi oluyor. Boşlukları kapatan, doğru yerde duran bir oyuncu. Diğer taraftan defansif anlamda kaliteli oyuncularımız var. Mükemmel bir kalecimiz var. Önde bastığımız için topu kaleye çok getirmemeye çalışıyoruz.”

''PENALTI VERİLSEYDİ FENERBAHÇE MAÇINI KAZANIRDIK''

”Fenerbahçe maçına bakıyoruz, hakem penaltıyı verse kazanacağımız bir maç. Feghouli’nin pozisyonu kesinlikle penaltı. Orada 3 puanı cebimize koyacaktık.”

”Trabzon maçına bakıyorsunuz. Orada da eksiklerimiz vardı. Diğer taraftan rakipler de bizim oyunumuza çalışıyorlar. Ama unutmayalım önümüzde 4-5 büyükk maçımız var. Onları da görmemiz lazım. Ben şunu tercih ediyorum, büyük maçları kaybedelim ama ligi kazanalım.”

”Ben maçlara büyük ya da küçük diye bakmıyorum. Ben her maça final gözüyle bakıyorum. En önemlisi Nisan’da oynayacağımız maçlar. Ligin son 3 maçı önemli. 11 hafta geçti, Galatasaray ligi şampiyon bitirecek dendi. Bu çok yanlış, lig çok çok uzun. Beşiktaş, Başakşehir çok iyi. Fenerbahçe iyi başlamadı ama iyi bir takım. Ligin şampiyonu için bence son 3 maç etkili olacaktır. Bence şampiyonluk havasına girmeden sonuna kadar çalışmamız gerekiyor, evet çok iyi başladık, iyi oynuyoruz. Lig çok uzun bir maraton. İnişler, çıkışlar yaşanacaktır.”

”Takımı hep bu şekilde yönlendirip, bu iştahlı oyunu oynatabilmek benim en önemli işlerimden bir tanesi. Takımın konsantrasyonunu sadece sahaya vermesini sağlayabilmeliyim. Türkiye’de pazardan pazara çok şey değişebiliyor. İnişler çıkışlar olabiliyor. Benim görevim de bunu tutabilmek. Ben oyuncularımın karakterine inanıyorum ve güveniyorum. Ocak’ta bir transfer dönemi geliyor. Gerek var mı, yok mu konuşulacaktır.”

''FENERBAHÇE'NİN GERİMİZDE KALMASI HOŞUMA GİDER''

”Galatasaray’ın hocası olarak Fenerbahçe’nin arkamızda kalması hoşuma gider ama benim odaklandığım kendi takımım. Ligin 3’te biri tamamlandı. Mutlaka şampiyonluk şansları diğer 3 takım kadar değil ama bir galibiyet serisi yakalamaları gerekiyor. 23 maçlık uzun dönemde tekrar potaya girebilmeleri için galibiyet serisi yakalamaları gerekiyor.''

TÜRK FUTBOLUNDA SIKINTI YABANCI OYUNCU DEĞİL, ALTYAPI

Yabancı sayısını düşürmek yanlış bir karar olur. Bence Türk futbolundaki sıkıntı yabancı değil, altyapı sorunu ve hocalar. İyi Türk oyuncu olursa takıma koyarsınız zaten. Türk futbolu bence altyapıya odaklanmalı. Mevcut yabancı sayısı devam etmeli, altyapılar geliştirilmeli.”