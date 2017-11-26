Bugünkü YENİÇAĞ »

Igor Tudor gazetecilere patladı!

»
Igor Tudor gazetecilere patladı!
Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, kazandıkları Aytemiz Alanyaspor maçının ardından konuştu.

Galatasaray Teknik direktörü Igor Tudor, Aytemiz Alanyaspor maçını değerlendirirken “Forma giyen oyuncuların performansından memnun mu?” sorusunu yanıtladı ve “Çok çok mutluyum. Geçen hafta aldığımız mağlubiyetten sonra psikolojik olarak geri dönmek ve takımın toparlanması kolay değildi. Döğru mantaliteyle oynamak önemliydi” dedi.

"ALDIĞIMIZ 1,5 PUANDAN ÇOK MUTLUYUM"

Hırvat teknik adam "Tek forvet ya da iki forvetle oynamak sizin için önemli. İroni olacak ama bugün 1.5 puan aldığımız için çok mutluyum! Türkiye'de Alanya'ya karşı alınan galibiyet 1.5, büyük bir maçta alınan galibiyet 3 puan olarak değerlendiriliyor. Bugün aldığımız 1.5 puandan çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

"DERBİYİ KAZANAN ŞAMPİYON OLACAK"

Latovlevici'nin ıslıklanmasını da değerlendiren Tudor "Mükemmel bir taraftar grubuna sahibiz. Onların desteği çok önemli. Onlarla beraber daha güçlüyüz. Diğer taraftan Lato'ya verilen bir tepki vardı. Bazı maçlarda iyi, bazı maçlarda kötü olabilir. Tüm oyuncular, bazen iniş-çıkış yaşayabilir. Maç esnasındaki bu protestolar beni üzüyor. Taraftanın kendi oyuncusuna tepki vermesi ıslıklaması otomatik olarak oyuncuyu geri itiyor" diye konuştu.

Derbi maçla ilgili tahminin de sorulması üzerine Tudor ironik olarak yanıtlar verirken, "Göreceğiz. Çok önemli bir maç. O kadar önemli ki kazanan şampiyon olacak! Maçtan sonra direkt kupayı alacak"yanıtını verdi.

SIFIR SAYGI

”Ayhan Akman mükemmel bir futbol adamı, mükemmel bir kişilik. Böyle şeyler yaparak Ayhan Akman’ı bitirmeye çalışıyorsunuz. Başakşehir’in 3, Beşiktaş’ın 6 puan önündeyiz. Ama öyle bir ortam yarattınız ki, bugün kaybetseydim size göre gidiyordum belki de. Sıfır saygı. Ne bana, ne ekibime sıfır saygı.”

  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
4 yeni fakülte eğitime başlıyor4 yeni fakülte eğitime başlıyorIgor Tudor gazetecilere patladı!Igor Tudor gazetecilere patladı!Karlov suikastçının ailesinden ‘reddi miras’ telebiKarlov suikastçının ailesinden ‘reddi miras’ telebiPakistan, Türkiye'den 30 savaş helikopteri alacakPakistan, Türkiye'den 30 savaş helikopteri alacakAsgari ücrette açıklama geldi, dengeler değişti!Asgari ücrette açıklama geldi, dengeler değişti!Naim Süleymanoğlu'nun Japonya'daki kızı aranıyorNaim Süleymanoğlu'nun Japonya'daki kızı aranıyorYeniçağ yazarlarını gündemi yorumluyorYeniçağ yazarlarını gündemi yorumluyorGünün Ulusal Gazete Manşetleri - 26 11 2017Günün Ulusal Gazete Manşetleri - 26 11 2017Oramar ve Öcalan'a hak veren Rektör!Oramar ve Öcalan'a hak veren Rektör!Abdulkadir Selvi ne diyor?Abdulkadir Selvi ne diyor?
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti