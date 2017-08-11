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İHA'lar İdlib için havalandı

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İHA'lar İdlib için havalandı
Çankaya'daki güvenlik zirvesinin ardından Suriye sınırında askleri hareketlilik artarken İHA'lar bölgede kontrolü sağlamak için havalandı.

Cilvegözü Sınır Kapısı’nın Suriye tarafındaki Bab el-Hava Kapısı’nın El Kaide uzantısı El Nusra’nın eline geçmesi üzerine Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) sınır hattındaki kara ve hava hareketliliği arttı. Özellikle Türkiye’ye ait insansız hava araçları (İHA), sınır hattı ve İdlib üzerinde iki günden bu yana yoğun uçuş yaparak bölgedeki gelişmeleri havadan takip ediyor. İHA’ların İdlib’in kuzeyinde Cilvegözü’ne yakın Binnish ve Misrin bölgelerine yoğunlaştığı bildirildi.

GÖÇE KARŞI ÖNLEM

Hürriyet'ten Uğur Ergan'ın haberine göre, İHA’lar İdlib’in yanı sıra PYD/YPG güçlerinin hâkimiyetindeki Afrin bölgesini de yakından izliyor. ABD’nin İdlib’e yönelik bir hava harekâtı durumunda Türkiye tarafına muhtemel göçe karşı da gerekli önlemlerin alındığı bildirildi.

TSK’nın bölgeyle ilgili her türlü gelişmeye karşı senaryolarının bulunduğuna dikkat çekilirken, meydana gelecek gelişmelere göre senaryoların da değişkenlik gösterdiği belirtildi. Daha önceki senaryolarda öncelikli hedef Afrin bölgesi iken son günlerde İdlib’deki sıcak gelişmelere karşı gerekli önlemler alınmaya başlandı.

ABD İDLİB’İ BAHANE EDEBİLİR

Nusra’nın İdlib’de tam hâkimiyet sağlaması Ankara’yı da rahatsız ediyor. Ankara özellikle ABD’nin, İdlib’in El Kaide uzantılı grupların eline geçmesini önleme bahanesiyle PYD/YPG güçlerinin Afrin’den bu bölgeye doğru sarkmasına destek vermesinden de endişe ediyor.

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