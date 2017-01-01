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İhbar geldi, Özel Harekat bölgede!

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İhbar geldi, Özel Harekat bölgede!
İstanbul'un önde gelen eğlence mekanlarından Reina'da düzenlenen hain terör saldırısı ile ilgili olabilecek şüpheli bir şahıs ihbarı alan polis, alarma geçti. Bölgeye sevk edilen özel harekat ekipleri, şüpheliyi arıyor.

Kuruçeşme Muhtar Hüseyin Sokak'ta şüpheli bir şahıs gören vatandaşlar, gece kulübü saldırısı ile ilgili olabileceğini düşünerek polise ihbarda bulundu. Olay yerine özel harekat timleri sevk edildi. Polis, bölgede bulunan mezarlıkta ve çevrede vatandaşların şüphelendiği şahsı arıyor.

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