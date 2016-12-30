Bugünkü YENİÇAĞ »

İhracat arttı, dış ticaret açığı azaldı

»
İhracat arttı, dış ticaret açığı azaldı
Türkiye'nin ihracatı, kasımda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,7 artarak 12 milyar 817 milyon dolar, dış ticaret açığı yüzde 4,1 azalarak 4 milyar 113 milyon dolar oldu.

Türkiye'nin ihracatı, kasımda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,7 artarak 12 milyar 817 milyon dolar, ithalatı yüzde 6 artarak 16 milyar 931 milyon dolar olarak gerçekleşti. Kasımda dış ticaret açığı, yüzde 4,1 azalarak 4 milyar 113 milyon dolar oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan kasım ayına ilişkin geçici dış ticaret istatistikleri açıklandı.

Buna göre, ihracat kasımda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,7 artarak 12 milyar 817 milyon dolara yükseldi. Aynı dönemde ithalat ise yüzde 6 artarak 16 milyar 931 milyon dolara çıktı. Bu dönemde, dış ticaret açığı ise 4 milyar 291 milyon dolardan yüzde 4,1 azalışla 4 milyar 113 milyon dolara geriledi.

  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
İhracat arttı, dış ticaret açığı azaldıİhracat arttı, dış ticaret açığı azaldıASELSAN'dan 25,8 milyon dolarlık sözleşmeASELSAN'dan 25,8 milyon dolarlık sözleşmeOtomotiv yan sanayine darbeOtomotiv yan sanayine darbeİstanbul'daki 7 ilçede ağır tonajlı araç yasağıİstanbul'daki 7 ilçede ağır tonajlı araç yasağıAGİ nedir, ne kadar oldu?AGİ nedir, ne kadar oldu?Hangi uçuşlar iptal edildi?Hangi uçuşlar iptal edildi?YGS başvuruları ne zaman başlıyor?YGS başvuruları ne zaman başlıyor?Bir ailenin haberleşme gideri ne kadar?Bir ailenin haberleşme gideri ne kadar?Atlı kızaklar besicilerin 'eli ayağı' olduAtlı kızaklar besicilerin 'eli ayağı' oldu'Gülüşünü' kaybetmedi...'Gülüşünü' kaybetmedi...
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti