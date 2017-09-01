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İhracat rakamları açıklandı

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İhracat rakamları açıklandı
Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, ağustos ayında ihracat, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,9 artarak 12 milyar 439 milyon dolar oldu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre,  ağustos ayında ihracat, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,9 artarak 12 milyar 439 milyon dolar oldu.

TİM, 2017'nin ağustos ayına ilişkin ihracat verilerini açıkladı.

12 AYLIK İHRACAT YÜZDE 7,8 ARTTI

Buna göre, ihracat ağustos ayında ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,9 artarak 12 milyar 439 milyon dolar oldu. Yılbaşından bu yana ihracat, yüzde 10,7 artış ile 102,5 milyar dolara ulaşırken, son 12 aylık ihracat, yüzde 7,8 artışla 151,8 milyar dolar olarak gerçekleşti.

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