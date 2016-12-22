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İKEA 50 milyon dolar tazminat ödedi

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İKEA 50 milyon dolar tazminat ödedi
İKEA 3 çocuğun ölümüne sebep olan şifonyer için 50 milyon dolar tazminat ödedi. IKEA'nın Türkiye'deki internet sitesine göre kolayca devrildiği için çocukların ölümüne sebep olan MALM serisi şifonyerler Türkiye'de satılmaya devam ediyor.

Dünyanın önde gelen mobilya ve ev aksesuarları mağazalarından IKEA üç çocuğun ölümüne neden olan şifonyerlerle ilgili kendisine açılan davada tazminat ödemeyi kabul etti. 

Yaşları bir ile iki arasında değişen üç çocuğun ailesine IKEA tarafından ödenecek tazminat ise 50 milyon dolar. IKEA ayrıca çocuklar adına hastanelere 50'şer bin dolar bağışta bulunacak. 50 milyon dolarlık tazminat üç aile arasında eşit bir şekilde paylaştırılacak. 

IKEA son iki yılda yaşanan ölümlerin ardından yaklaşık altı ay önce MALM serisi şifonyerlerin dünya genelinde toplanmasına karar vermişti. IKEA dünya genelinde toplanacak 29 milyon adet şifonyer için geri ödeme yapılacağını da duyurmuştu. 

SON İKİ YILDA ÜÇ ÇOCUK ÖLDÜ

ABD'de son iki yılda Malm serisi şifonyerin kolayca devrilmesi nedeniyle üç çocuk mobilyaların altında kalarak öldü. İki yıl önce hayatını kaybeden iki yaşındaki Curren Collas'ın annesi, "Şifonyerlerin duvara monte edildiğini daha önce duymamıştım. Bu ürünlerin kolayca devrilmemesi gerekiyor" dedi.

22 aylıkken hayatını kaybeden Janet MCGee'nin annesi Janet, "Bizim dayanmak zorunda kaldığımız acının başka ailelerin de başına gelmesini istemiyoruz" açıklamasını yapmıştı. 

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