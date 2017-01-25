İki baraj özelleştirildi

Özelleştirme Yüksek Kurulu (ÖYK), Adıgüzel ve Kemer hidroelektrik santralleriyle (HES) bu santraller tarafından kullanılan taşınmazların satışına onay verdi.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının konuya ilişkin tebliği Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.



Buna göre ÖYK, 2015 yılında özelleştirme programına alınan Elektrik Üretim AŞ'ye (EÜAŞ) ait Adıgüzel ve Kemer hidroelektrik santralleriyle bu santraller tarafından kullanılan taşınmazların özelleştirilmesi için açılan ihalede en yüksek teklifi veren Bereket Enerji Üretim AŞ'ye satılmasını onayladı.