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İki belde ilçe yapıldı

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İki belde ilçe yapıldı
OHAL kapsamında yayımlanan yeni KHK ile Aksaray'ın Sultanhanı ile Artvin'in Hopa ilçesine bağlı Kemalpaşa beldeleri ilçe yapıldı.

OHAL kapsamında yayımlanan yeni KHK ile Aksaray'ın Sultanhanı ile Artvin'in Hopa ilçesine bağlı Kemalpaşa beldeleri ilçe yapıldı. 

12 KÖY HOPA’DAN ALINIP KEMALPAŞA’YA BAĞLANDI

Artvin’in Hopa ilçesine bağlı; Akdere, Çamurlu, Dereiçi, Gümüşdere, Karaosmaniye, Kayaköy,  Kazımiye, Köprücü, Linan, Osmaniye, Sarp ve Üçkardeş köyleri Kemalpaşa ilçesine bağlandı.

AKSARAY’DA BİR KÖY İLÇE DEĞİŞTİRDİ

Yine Aksaray il merkesine bağlı bulunan Yeşiltömek köyü de Sultanhanı ilçesine bağlandı.

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