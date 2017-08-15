Bugünkü YENİÇAĞ »

İki gün izin

A+A-
Arslan TEKİN

İstanbul'a yeni geldim. Bana iki gün müsaade. Perşembe günü buluşmak üzere.

 

  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu yazıya henüz yorum eklenmemiştir.
Yazarın Diğer Yazıları
Yazarın Tüm Yazıları »
Ahmet TAKANAhmet TAKANMaçka'dan Suriye ve Irak'a bakınca!..
Arslan BULUTArslan BULUTMillet, 16 yılda, AKP'den bunları mı bekliyordu?
Arslan TEKİNArslan TEKİNİki gün izin
Batuhan ÇOLAKBatuhan ÇOLAKKaradeniz'de bir arazi skandalı daha!
Burhan AYERİBurhan AYERİNe zaman ders alacağız?
Cazim GÜRBÜZCazim GÜRBÜZCengiz Han mı daha Türk, Osmanlı Padişahları mı?
Ergun KAFTANCIErgun KAFTANCIFiili duruma doğru
Esfender KORKMAZEsfender KORKMAZSorunlu sektör: Gıda
Orhan UĞUROĞLUOrhan UĞUROĞLUCumhurbaşkanı uyardı hükümet ne yapacak?..
Özcan YENİÇERİÖzcan YENİÇERİAfrin'e müdahale için ne bekleniyor?
Selcan TAŞÇI HAMŞİOĞLUSelcan TAŞÇI HAMŞİOĞLUUlusçulukla hesaplaşılırken...
Servet AVCIServet AVCIMutlu partizanlığın formülü!
ÇOK OKUNANLAR
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti