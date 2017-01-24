İki komşu ülkenin terör bağlantıları CIA belgelerinde

CIA belgelerinde, Suriye ve Yunanistan’ın terör örgütlerine destek verdiği, bunun istihbarat raporlarına girdiği belirtildi.

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı’nın (CIA) internet üzerinden erişime açtığı belgelerde, Suriye ve Yunanistan’ın terör örgütlerine destek verdiği, bunun istihbarat raporlarına girdiği göze çarptı.

CIA’nın geçen hafta erişime açtığı belgelerde, ABD’nin ilgili birimlerinin “Terörle Mücadele Uyarı ve Tahmin” başlıklı toplantısında neler konuşulduğuna dair 1 Temmuz 1987’de dönemin CIA Direktör Yardımcısı Robert Gates’e sunulan rapor da yer aldı. Raporda, Suriye ve Yunanistan’ın başta PKK ve ASALA olmak üzere birden fazla terör örgütüyle bağlantı içinde olduğu ve destek sağladığı göze çarptı. Yunanistan’da dönemin başbakanı olan Andreas Papandreu ve lideri olduğu Panhelenik Sosyalist Hareket Partisi(PASOK) hükümetinin Ermeni terör örgütü ASALA’ya destek olduğunu CIA’nın rapor ettiği belgede, ASALA’nın aynı zamanda Yunanistan’ın başkenti Atina’da bir ofisinin bulunduğu ve ofisin varlığının gizli tutulduğu belirtildi.

Aynı CIA belgesinde, Suriye’de o dönem iktidarı elinde tutan Hafız Esad’ın terör örgütü PKK’nın yanı sıra din referanslı radikal gruplara destek sağladığı belirtilerek, Şam yönetiminin terörizmi özellikle Orta Doğu’da kullanmaya devam edeceği vurgulandı. Suriye’nin terör örgütlerine verdiği destek hakkında belgede, şu ifadeler yer aldı: “Şam, PKK ile olan bağlantısını sürdürdü ve yakın zamanda İran Körfezi bölgesinde terör eylemleri geçmişi olan iki örgüte (PKK ve Ebu Nidal Örgütü) sığınak sağlama teklifinde bulundu.

Özetle Suriye’nin hareketleri taktik amaçlı ve geçicidir. Şam, özellikle terörizmi bölgesel bağlamda kullanmaya devam edecektir.” Belgede ayrıca, Hafız Esad’ın bölgedeki din referanslı terör örgütlerine destek vermeyeceği beklentisinin gerçekçi olmayacağı kaydedildi. Daha önce sadece Maryland’de bulunan Ulusal Arşiv’deki 4 bilgisayardan erişilebilen yaklaşık 12 milyon sayfalık belge, CIA’nın internet sitesine yüklenmişti.