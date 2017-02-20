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İki sene oldu... Fırat Yılmaz Çakıroğlu
20 Şubat 2015'te Ege Üniversitesi kampüsünde PKK'lılar tarafından uğradığı saldırı sonucu şehit düşen Fırat Yılmaz Çakıroğlu yurdun dört bir yanında anılıyor.
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BİR DE BUNLAR VAR
Günün Ulusal Gazete Manşetleri - 10 02 2017
22 OCAK 2017 / Günün Karikatürü / Emre ULAŞ
Günün Ulusal Gazete Manşetleri - 02 01 2017
En çok Türk taraftar o takımda
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