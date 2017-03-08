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İki turizm devi borçtan dolayı icralık!

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İki turizm devi borçtan dolayı icralık!
Türkiye'nin önde gelen tekstilcilerinden Sayılgan ailesine ait Bodrum ve Antalya Lara’daki iki otelin icradan satışı için gün belirlendi.

Kervansaray’ın Antalya Lara’daki otel için 318 milyon lira, Bodrum’daki otel için ise 94 milyon liralık bedel belirlendi. İlk ihale 21 Mart günü yapılacak. Konu ile ilgili şirket adına yapılan açıklamada ise, otellerin icradan satılmasına yol açan borçların ödenmesi için görüşmelerin sürdüğü kaydedildi.

Hürriyet'ten Dinçer Gökçe'nin haberine göre, Kervansaray Yatırım Holding bir süreden beri yaşadığı mali sıkıntılar ile gündemde. Gruba bağlı otellerden Bursa Kervansaray Termal geçtiğimiz ocak ayında 53 milyon TL muhammen bedel ile icradan satışa konulmuştu. Bu satış için son anda iptal kararı çıkmıştı.

21 MART SATIŞ GÜNÜ

Gruba bağlı otellerden ikisi için icradan satış süreci başladı. 476 odalı Kervansaray Bodrum oteli için belirlenen muhammen bedel 94 milyon 239 bin lira. Anılan oteli satışa çıkan şirket Mega Varlık Yönetim A.Ş. Anılan şirketin temlik alacağı nedeni ile otelin icradan satışa çıkardığı öğrenildi. Kervansaray Bodrum için belirlenen ihale tarihi 21 Mart olarak belirlendi.

LARA İÇİN 318 MİLYON LİRA

Antalya’da bulunan 550 odalı Kervansaray Hotel Lara da, icradan satış için gün bekleyen bir diğer tesis. Otel için belirlenen bedel 318 milyon 176 bin TL. Antalya 6. İcra Dairesi’nin yürüttüğü süreç için belirlenen tarih ise 29 Mayıs.

ALMAN BANKASI SATIYOR

Otelin icradan satışını isteyen taraf ise alacaklı konumda bulunan Alman Aareal Bank AG. Kervansaray Yatırım Holding’in daha önce KAP’a yaptığı bildirimlere göre Aareal Bank’ın 64 milyon 604 bin Euro’luk bir kredi alacağı bulunuyor.

GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Kervansaray Yatırım Holding avukatı Resul Özmen konu ile ilgili yaptığı açıklamada "Holdingimiz bünyesindeki 7 adet otelden Aareal Bank’a olan borçlar nedeniyle Lara Otel ve Odea Bank’a olan borçlar nedeniyle Bodrum Oteli icra yolu ile satışa çıkarıldı. Ancak, şirket borçlarının müzakereleri devam eden muhtelif kaynaklarla ödenmesi ve küçük yatırımcıların da korunması için gerekli görüşmeler yapılıyor.  Şirketimizin var olan sorunları kısa süre içerisinde giderilecek ve turizm sezonunda faaliyetlere tam kapasite devam edilecektir. Holdingimizin aktifleri ile kıyaslandığında, mevcut borçların ödenmesi kolaylıkla mümkün. Ülkemizin ve turizm sektörünün yaşadığı olumsuz koşulların en iyi şartlarda atlatılması için yoğun bir şekilde çalışmalarımız sürdürülüyor. Sürece ilişkin gelişmeler ile ilgili KAP açıklamaları ivedilikle yapılacaktır” dedi.

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