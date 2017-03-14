Bu hengamede birkaç gazete dışında anan yok ama üzerine portakal sıkmakla yenilir yutulur olmayacak bambaşka bir yere sürükleniyor Türkiye.

Sürüklüyorlar.

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KDP Birlik İnisiyatifi, Midyat'ta yaptığı basın toplantısıyla 16 Nisan'da yapılacak halk oylamasında "Evet" diyeceğini ilan etti.

KDP (Kürdistan Demokratik Partisi), bilindiği üzere "Büyük Kürdistan" hayaliyle yola çıkan ve Irak'tan sonraki ikinci hedefinin Türkiye olduğunu ilan eden Molla Mustafa Barzani tarafından kuruldu. Şimdi de Irak'ın kuzeyinde korsan-sözde bir devlet yapılanmasıyla, babasının "Büyük Kürdistan" hayalinin ilk adımını atan Mesud Barzani tarafından yönetiliyor.

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Türkiye KDP'sinin sözcüsü Ahmet Acar'ın ortaya koyduğu gerekçe ilginç:

"94 yıllık Kemalist paradigmanın inşa ettiği ret ve inkar politikalarına...",

"Parlamenter Sisteme...",

"Kemalistlere...",

"Ulusalcılara...",

"94 yıllık Cumhuriyet tarihinin ortaya çıkardığı vesayetçi ve statükocu sisteme..." karşı oldukları için "Evet"miş tercihleri.

Ee, hani "İkinci Sakarya Savaşı" vermek gibiydi 16 Nisan'da "evet" demek?

Sakarya'nın da içinde bulunduğu bir dizi kurtuluş savaşının sonunda elde edilen zaferle kurulmuş Cumhuriyet'e isyan edenlerin ne işi var cephede?

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Barzani'nin, sözde Kürdistan paçavrasını devlet protokolüne soktuğu Türkiye ziyareti sonrasında "evet" pazarlığı yapılan aşiret ağalarını filan da düşününce, Sakarya Savaşı'ndan ziyade Şeyh Sait İsyanı'na doğru palazlandırılıyor süreç bence!

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KDP "cici çocuk" sanan varsa...

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Madem ülkemizin geleceğini şekillendirecek bir sistem oylamasında "belirleyici" olamaya soyundu; KDP'yi daha yakından tanımakta fayda var. En azından Türkiye ayağını.

İşte halk oylamasında "evet" diyeceklerini açıklayan KDP Birlik İnisiyatifi Sözcüsü Ahmet Acar'ın kısa bir süre önce Batman'da yaptıkları toplantıda söyledikleri:

"General Mele Mustafa Barzani'nin "ya kürdistan ya neman" düsturunu şiar edinmiş, Kürt milletinin içerdeki ve dışardaki düşmanlarına yılmaz yüreği ile karşılık vermiş, enfallere ve kimyasallara mahkum edilmiş Kürd milletinin haklı davasını savunmuş, Kürdistan'ın bağımsızlığını tüm dünyaya deklere etmiş, uluslar arası güçlerin desteğini kazanmış olan Sayın Başkan Mesud Barzani'nın bağımsızlık çağrısına KDP Birlik İnisiyatifi olarak, bütün yüreğimizle katılıyor, her koşulda yanında ve arkasında olduğumuzu büyük bir gururla beyan ediyoruz...

Türkiye Cumhuriyeti eski alışkanlıklarından kurtulmalıdır...

Kürt meselesinin güvenlikçi politikalar ile çözülemeyeceği gerçeği ortadayken demokratik araçları öteleyecek çabalardan derhal vazgeçilmelidir. Türkiye Cumhuriyeti Kürt sorununun çözümünü Kürt halkının kendi kaderini tayin hakkı çerçevesinde ele almadıkça tüm çabalar bir oyalamanın ötesine geçmeyecektir...

Kuzey, Güney, Doğu ve Batı Kürdistan sınırları içerisinde faaliyet yürüten tüm siyasi parti ve gruplar birliği kurtuluşun reçetesi olarak görmeli ve bu sorumlulukla hareket etmelidir."

Görüldüğü PKK kötü de Barzani "cici çocuk" değildir;

Al birini vur ötekine.

İkisinin de gözü Türk topraklarında son tahlilde.

Bir düşünün bakalım, "kendi kaderini tayin gibi barışçı bir yolla(!)" Türkiye Kürdistanı kurmayı hayal eden bir grup "Evet" der mi; hazırlanan sahiden de iddia edildiği gibi bir "Türk Anayasası" olsa?

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KHK mağdurlarına kulak verin

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Gazetelerde yazan-çizen, televizyonlarda konuşan ne kadar sesini duyurabilir pozisyondaki insan varsa; topumuz "KHK Mağdurları"nın yoğun başvuru mercii haline geldik...

Eyyyy ilgililer...

Eyyyy yetkililer...

Bir kulak verin, komisyonlarınızı hızlandırın, hepsi terörist olacak değil ya, sahiden de "mağdur" olan illa ki vardır ve zararın neresinden dönülürse herkes için kârdır.

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Finike portakalı olmasın

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Hollanda'ya portakal sıkmak suretiyle gözdağı verdiğini zanneden bir grup genç var ya; gül gül öldürdüler valla...

Hollanda'ya mı kızdılar, Adana'ya, Antalya'ya mı anlamak mümkün değil!

Hollanda'nın yaptığı hem suç, hem kabahat, hep ayıp, hem rezalet, hem düşmanlık; kınayalım eyvallah da...

Oğlum portakal ne alaka?

Bakın da, adamların forması portakal rengi diye ziyan ettiğiniz o kasalardakiler bizim Finike portakalı olmasın!

Hollanda narenciye cenneti olduğundan filan değil milli takımları kurulduğunda ülkeyi yöneten ailenin soyadı "Oranje" olduğundan o renge bürünmüş halde de o bakımdan!