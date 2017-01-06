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İklim meselesi ve sanatçı duyarlılığı

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İklim meselesi ve sanatçı duyarlılığı
Küresel ısınma çağın en büyük sorunu olacağa benziyor.

21. yüzyılın sonlarına doğru Avrupa ve Orta Asya bölgesinde küresel iklim değişikliğinin etkilerine en çok maruz kalacak ülkelerden biri olan Türkiye’nin meseleyle olan yakın ilişkisi de 3 bölümlük özel bir belgeselle ekranlara taşınıyor. “İklim Meselesi” adlı belgeselin ilk bölümü yarın 20.00’de National Geographic kanalında yayınlanacak. Belgesel, İklim Bilimci Prof. Dr. Levent Kurnaz, Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli yazarı Doç. Dr. Barış Karapınar, Tanzer Bilgen ve WWF İklim ve Enerji Programı Danışmanı Mustafa Özgür Berke’nin de uzman görüşleriyle zenginleşiyor ve hayatın içinden örneklerle besleniyor. Belgesele Halit Ergenç, Serenay Sarıkaya, Ozan Güven, Ezgi Mola gibi popüler isimler de katkı sağlıyor. Konunun Türkiye’deki izlerini mercek altına alan sanatçılar, toplumsal duyarlılığın da güzel bir örneğini sergiliyor.

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