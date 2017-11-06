İktidarın FETÖ hesabı

Türkiye'de 15 yıldır tek başına bir iktidar var. Burnundan kıl aldırmıyor, yapılan hiç bir eleştiriyi kabul etmiyor. Hem ülkeyi tek başına yönetiyor hem de ülkede meydana gelen hiç bir olumsuzluktan kendini sorumlu tutmuyor.

İktidar yaptığı yanlışları eleştiren her kesimi şeytanlaştırmakta, aşağılamakta ve suçlamaktadır. Zehirli bir dil kullanan bu iktidara göre Türkiye'de meydana gelen her olayda muhalefet, faiz lobisi, baronlar, vesayetçiler, dış güçler sorumludur!

Öyle ya FETÖ her yere sızarken, ne istediyse alırken, devletin derinliklerine İmamlarını yerleştirirken onlara bu imkanı muhalif partiler verdi!

15 yıldır ülkeyi yöneten iktidarın olan bitenden sümme haşa hiç bir sorumluluğu yoktur. Bu bağlamda herkes FETÖCÜ, AKP iktidarı sütten çıkmış ak kaşık.

AKP yetkililerinin zaman zaman sureti haktan görünen bazı konuşmalarda FETÖ'yle ilgili olarak itiraf ettiklerini söyledikleri suçlar için "Rabbim ve milletim bizi affetsin!" dediklerinde onlar için konu kapanmış oluyor. FETÖ'yle yanyana, yanak yanağa, kolkola, elele, omuz omuza birlikte yaptıklarından kendileri değil muhalefet, dış güçler ve ajanlar sorumludur.

Yolları birlikte yürümüşler!

Adamlar TSK'yı çökertmek için dava açmışlar iktidar sahipleri kendilerini bu davaların savcısı ilan etmişler.

Devletin mahremine sızmak için kozmik odaya girmek istemişler, iktidar sahipleri buna izin vermişler.

Banka kurmuşlar açılışında bugünkü iktidar sahiplerinin tekmili birden hazır bulunmuş!

Türkçe Olimpiyatları düzenlemişler, iktidar mensupları açılış için kuyruğa girmiş, övgüler düzmüş, hocaefendilerine hasret iradesinde bulunmuşlar.

Okul açmışlar arsasını iktidar mensupları vermiş, yetmemiş iktidar sahiplerinin çocukları bu okullarda eğitim görmüşler. Mezardakileri bile kaldırıp referandumda birlikte evet oyu kullanmışlar.

Yetmemiş her fırsatta hocaefendilerini övmüşler, sevmişler, yüceltmişler ve kutsamışlardır. Pensilvanya'ya hasretinden kavruldukları mesajlarını iletmişler.

Sözün özü yalnız yolları birlikte yürümemişler aynı zamanda devleti ve milleti birlikte yürütmüşlerdir!

Dahası AKP'nin on beş yıllık iktidarında ki icraatı FETÖ'süz, FETÖ'nün 15 Temmuz girişimi de AKP'siz anlaşılamaz.

AKP hesap verecektir!

Bugün söylediklerinin aksine o gün gözleri göre göre, kulakları duya duya, FETÖ'nün söylediği "adliyeyi, mülkiyeyi" Türkiye'yi ele geçirme amaçlarını anlaya anlaya FETÖ hareketinin büyük bir bela haline gelmesine AKP iktidarı sebep olmuştur.

15 Temmuz beslenen karganın göz çıkarmasından ibaret bir süreçtir, hepsi o kadar.

İktidar mensupları milletin kaderini yabancı istihbarat servislerinin, FETÖ özelinde Vatikan'ın, ajanın, hainin uhdesine tevdi etmiş. Sonra da "çok safmışız", "gafletteymişiz", "aldatılmışız" milletim bizi affetsin diyerek işin içinden sıyrılmaya kalkmışlardır. Dünyanın hiç bir yerinde iktidar sahiplerinin aldatılmak, kandırılmak ya da gaflette bulunmak gibi bir özgürlükleri yoktur.

İktidar sahipleri on beş yıldır mutlak güç sahibidirler, erk ellerindedir. Devlet uhdelerinde, istihbarat ellerinde, güvenlik güçleri emirlerinde, her şey de gözlerinin önündeyken olan bitenden kendilerini sorumsuz görmeleri en büyük aldatmacıdır.

'Biz FETÖ'den ayıklandık, artık FETÖ'yle mücadele ediyoruz, FETÖ'nün zatan elli yıllık tarihi vardır, bizden önceki iktidarlar da FETÖ'ye yol vermişti' söylemleri zevahiri kurtarmaktan ibaret lakırdılardır.

FETÖ devletin derinliklerine sızarken, AKP'li yetkililerin nerede, nasıl sızıp kaldıklarını, basiretlerinin nasıl bağlandığını Türk kamuoyunun bilme hakkı vardır!

AKP iktidarı yönünden sorun FETÖ'den hesap vermekle de bitecek gibi değildir. Daha BOP'un eş başkanlığı konusu sırada beklemektedir. ABD çıkarlarına uygun olarak Ortadoğu'yu dizayn etme projesi olan BOP'a yerli ve milli bir iktidar nasıl destek olmuştur? Bu konuda Türk kamuoyunun bildiği ya da bilmediği ne varsa ortaya konulmalıdır!