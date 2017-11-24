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İktidarın güçlü bir şekilde yanındayız

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İktidarın güçlü bir şekilde yanındayız
MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta, Suriye meselesinin çözümünde iktidarın tavrını olumlu bulduklarını ve bu tavrın arkasında güçlü bir şekilde durduklarını dile getirdi.

MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta, Suriye meselesinin çözümünde ülkenin toprak bütünlüğünün korunmasından yana olduklarını belirterek, "Suriye'nin kuzeyinde kantonlar halinde devletleşmeye gitmeyi hedefleyen unsurların, çözüm noktasında müdahil olmaya çalışması, Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması amacıyla çelişir." dedi.

İKTİDARIN GÜÇLÜ BİR ŞEKİLDE YANINDAYIZ

Usta, "Eğer biz 'Suriye'nin siyasi ve toprak bütünlüğünden yanayız' diyorsak, Suriye'nin kuzeyinde kantonlar halinde devletleşmeye gitmeyi hedefleyen unsurların, çözüm noktasında müdahil olmaya çalışması, Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması amacıyla çelişir. Bu unsurlar YPG/PYD, PKK'nın Suriye uzantısı; bizim açımızdan çok net bir şekilde terörist örgütlerdir. Bunların orada kabul edilmesi, tanınması, sadece Suriye'yi değil Türkiye'yi de tehdit edecektir. Bu yüzden bu unsurların Suriye'ye ilişkin çözüm sürecinde kesinlikle yer almaması gerekir." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin bu süreçte tavrını olumlu bulduklarını ve bu tavrın arkasında güçlü bir şekilde durduklarını dile getiren Usta, şunları kaydetti:

"Ulusal Suriye Kongresi'nin toplanmasını önemli görüyoruz. Bu toplantıyı çok aceleye de getirmemek lazım. Burada kimlerin yer alacağı, daha sonraki süreçte kimlerin de hak iddia edeceğiyle alakalı bir durum. Dolayısıyla hiçbir şekilde PKK/PYD'nin Ulusal Suriye Kongresi'nde yer almaması lazım. Türkiye'nin bu noktada da - İran daha kolay ikna edilebilir belki - Rusya'nın ikna edilmesi için diplomasiyi çalıştırması lazım."

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