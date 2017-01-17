İlaç fiyatları yüzde 10,6 artacak

Dolar ve avronun rekor seviyelere ulaşmasının ardından ilaca da zam geldi. Tüm ilaçlar 20 Şubat’tan itibaren yüzde 10,6 oranında zamlı satılacak.

Habertürk’ten Lütfi Erdoğan’ın haberine göre iligili bakanlık ve kurumların temsilcilerinden oluşan Fiyat Değerlendirme Komisyonu (FDK) bu ayki toplantısında, ilaç fiyatlarının belirlenmesinde kullanılan avro kuru değerinin 2.1166 TL’den 2.3421 Türk Lirası’na çıkarılmasına karar verdi. Böylece ilaç fiyatları da yüzde 10.65 oranında artırıldı.

İlaçlarda yeni fiyatlar 20 Şubat’tan itibaren uygulanmaya başlayacak. Artış piyasada bulunan tüm ilaçları kapsayacak.

SGK reçeteli ilaçların zamdan etkilenmemesi için çalışma yürütecek

Fiyat artışlarıyla beraber, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından belirlenen geri ödeme fiyatları gözden geçirilecek.

SGK’nın da reçeteli alınan ilaçlarda vatandaşların zamdan etkilenmemesi ve sadece reçetesiz alınan ilaçlarda zamlı ödeme yapılması için çalışma yürütüleceği açıklandı.

Daha önce bu yıl için 1 milyar TL’lik ilaç fiyat artışı öngören ve buna yönelik bütçe ayıran SGK’ya, son aylarda avro ve doların yükselmesiyle 300 milyon TL ek yük getireceği belirtildi.

Kur değerlendirmesine ocak ayı şartı getirilmişti

Türkiye’de kamunun sağlık harcamalarını kontrol altına alabilmek için ilaç fiyatlarının belirlenmesinde ‘kur sabitleme’ sistemi uygulanıyor. Geçen sene firmalarla yapılan sözleşmelerde idarenin uygun gördüğünde kurda değişiklik yapabilmesini sağlayan madde kaldırılmıştı. Her yılın ocak ayında ilaçta kur değerlendirmesi yapılması şarta bağlanmıştı.