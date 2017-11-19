İlahiyat profesörü 1 milyon TL’yi tele-dolandırıcılara kaptırdı

Kayseri’de ilahiyat profesörü 48 yaşındaki Ü.G., telefon dolandırıcılarına 1 milyon 55 bin lira kaptırdı. Amca çocukları olan dolandırıcılar İ.H.P. ve A.P. İstanbul ve Şanlıurfa’da yakalandı.

İlahiyat profesörü Ü.G., geçtiğimiz ay kendisini telefonla arayarak, polis ve savcı olduklarını belirtip, “Hesabınızdan terör örgütlerine para aktarımı yapılıyor” diyen kişiler tarafından aynı gün içinde farklı aralıklarla toplam 1 milyon 55 bin lira dolandırıldı. Geçen süre içerisinde dolandırıldığını anlayan Prof.Dr. Ü.G., polis merkezine giderek, şikâyetçi oldu.

Gazete Habertürk'ün haberine göre Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri yakalamak için özel ekip kurdu. Ekip, olay yeri çevresinden elde edilen 32 değişik açıdan yaklaşık 120 saatlik güvenlik kamerası kaydını inceleyerek şüphelilerin eşkâllerini belirledi. Amca çocukları 34 yaşındaki İ.H.P.’nin İstanbul, 35 yaşındaki A.P.’nin ise Şanlıurfa’da olduğu belirlendi. İstanbul ve Şanlıurfa’daki eşzamanlı operasyonla şüpheliler yakalandı. Dolandırılan 1 milyon 55 bin liranının ise henüz ele geçirilemediği ifade edildi.